Vermisste Kinder Was tun, wenn das Kind verschwunden ist?

Rund 11.000 Kinder gelten in Deutschland aktuell als verschwunden. Ihre Fälle tauchen auch hin und wieder in den Medien auf - für das größte Medienecho hat in den letzten Jahren wahrscheinlich das Schicksal eines Mädchens aus England gesorgt: Maddie McCann. Die Dreijährige verschwand während eines Portugal-Urlaubs der Familie - und zwar genau heute vor zehn Jahren, am 3.5.2007. Bis heute weiß man nicht, was mit Maddie passiert ist.