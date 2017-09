Ohne Licht fahren Mit einer defekten Lampe sollte man schleunigst in die Werkstatt, denn mit einem kaputten Scheinwerfer durch die Straßen fahren, kostet bis zu 60 Euro und gibt einen Punkt in Flensburg. Das gilt auch am Tag.

Fährt man ohne Licht durch einen Tunnel, sind das 10 Euro Strafe. Bildrechte: dpa