Am 29.08. ereignete sich auf der Autobahn 14 ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen getötet und fünf Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste der Fahrer eines Kleintransporters zwischen den Anschlussstellen Gröbers und Halle-Ost sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abstellen. Der Grund hierfür ist noch nicht bekannt. Der Fahrer eines Sattelzuges erkannte den stehenden Kleintransporter zu spät. Es kam zu einer Kollision, bei der der Kleintransporter samt Anhänger in die Böschung geschleudert wurde. Zwei Personen verunglückten tödlich, fünf weitere wurden verletzt. Die Autobahn 14 musste in Fahrtrichtung Magdeburg voll gesperrt werden.