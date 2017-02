Valentinstag 6 Fakten zur Liebe

Ein letzter Platz, der positiv ist Ein letzter Platz, der positiv ist

Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen in Bezug auf die Scheidungsrate auf den letzten Plätzen (circa 79 Scheidungen auf 10.000 Ehen für Sachsen). Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es übrigens die meisten Ehescheidungen in Mitteldeutschland in Magdeburg (479 im Jahr 2016) und die meisten Eheschließungen in Jena (430 im Jahr 2016).