Urteil der Woche Pauschalurlaub - Wer zahlt, wenn der Transfer nicht klappt?

Hauptinhalt

Was gibt es besseres, als im kalten Frühjahr zu fliehen und sich lieber ein paar Tage in die Sonne zu legen? Viele greifen da am liebsten zum durchgeplanten Pauschalurlaub, inklusive Hotel, Flug und Transfer. Doch was passiert, wenn der Bus vom Flughafen nicht auftaucht oder gar einen Unfall baut? Einen solchen Fall hatte der Bundesgerichtshof zu klären.