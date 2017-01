Urteil der Woche Schneeballschlacht - ein Arbeitsunfall?

Ein Lehrer macht in der Pause mit seinen Schülern eine Schneeballschlacht, obwohl das laut Schulordnung verboten ist. Es passiert, was passieren musste: Der Lehrer wird am Auge getroffen, muss operiert werden und wird für längere Zeit krankgeschrieben. Zählt das als Arbeitsunfall?