Urteil der Woche Elfjähriger haftet für Unfall auf dem Gehweg

Schon 2009 kam es zu dem Unfall: Der damals Elfjährige fuhr mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung mit seinem Fahrrad auf einem Bürgersteig. Dabei ist er an einer Abbiegung mit einer damals 57-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Das Oberlandesgericht in Hamm hat nun entschieden: Der Junge ist für sein Verhalten selbst verantwortlich und muss haften - über 50.000 Euro.

Das Gesetz sagt: Kinder ab 11 Jahren müssen mit dem Fahrrad die Straße benutzen. Und auch das Oberlandesgericht in Hamm ist der Meinung, der Junge sei zu alt gewesen, um noch auf dem Bürgersteig zu fahren. Außerdem hat er der Radfahrerin die Vorfahrt genommen. Der Klägerin stehen, nun schon in zweiter Instanz entschieden, Schmerzensgeld, Schadensersatz und eine Rente zu - so lautet das Urteil.