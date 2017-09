Urteil der Woche 30 Sekunden Fußballschauen im Job, zack Abmahnung!

Die Klage auf Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte wurde abgewiesen, weil das Gericht ganz streng formal sagt: In dem Moment, in dem ich Fußball gucke, bin ich so abgelenkt, dass ich nicht mehr arbeiten kann und ich schulde während der Arbeitszeit uneingeschränkt meine Arbeitsleistung und wenn ich die verweigere, gibt es eine Abmahnung.