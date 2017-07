Urlaubsknigge So übersteht ihr euren Urlaub ohne Fettnäpfchen!

In Frankreich sucht man sich in einem Restaurant nicht einfach alleine einen Tisch, sondern wartet bis der Kellner einem den Tisch zeigt. Eine sehr wichtige Regel, die übrigens auch in anderen Ländern wie zum Beispiel in den USA gilt. Und Achtung bei der Bestellung: Für eine Weinschorle Wasser in einen Wein kippen, geht im Weinland gar Frankreich gar nicht! Übrigens: Mit ein paar einfachen französischen Worten wie "Bonjour" und "merci" hat man die Franzosen schnell für sich gewonnen.