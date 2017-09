Bis auf die "Heiligen Drei Könige" (am 06.01.2018 an einem Samstag) liegt kein Feiertag auf einem Wochenende. Das ist in Mitteldeutschland leicht zu verschmerzen, denn in Sachsen und Thüringen ist der Tag so oder so kein Feiertag.



Wer schlau plant, kann seine Urlaube locker, je nach Bundesland, um rund zwei Wochen verlängern. Beliebte Brückentage, wie die langen Wochenenden, sollte man sich am besten jetzt schon vom Chef als Urlaub genehmigen lassen.