Die Deutsche Umwelthilfe will Dresden und Halle verklagen. In den kommenden Tagen sollen Verfahren für insgesamt 45 Städte eröffnet werden, erklärte Geschäftsführer Jürgen Resch. Die Verfahren sollen sicherstellen, dass die Grenzwerte für Stickstoffoxid eingehalten werden.

sagte Resch. Mit den Verfahren werden die zuständigen Ämter und Behörden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen um die Schadstoffbelastung in der Luft unter den Grenzwert zu senken. Dazu können Fahrverbote für Diesel zählen.

Die meisten der Städte sind in Baden-Württemberg und Hessen. Betroffen sind unter anderem Frankfurt am Main, Wiesbaden, Ludwigshafen und Mannheim.

Bereits in 16 Fällen hat die DUH vor Gericht geklagt. Zuletzt hatte ein Gericht in Stuttgart entschieden, dass konkrete Diesel-Fahrverbote als wirksame Maßnahme bewertet werden. Damit können ab 2018 in Stuttgart tatsächlich Diesel-Fahrverbote verhängt werden.