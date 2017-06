Ein Lkw-Fahrer wollte im Tunnel Lobdeburg bei Jena auf die Abbiegespur wechseln. Dabei übersah er ein Auto, das sich im toten Winkel neben ihm befand. Der Lkw berührte das Auto am Heck. Der Kleinwagen stellte sich dann vor dem Laster quer, überschlug sich und landete an der linken Tunnelwand. Dabei wurde der 63-jährige Autofahrer zum Glück nur leicht verletzt. Am Auto entstanden 10.000 Euro Schaden. Christian Cohn von der Autobahnpolizei Thüringen sagte MDR JUMP: