Ein Reisehinweis ist auch keine Reisewarnung. Sie wird ausgesprochen, wenn in einem Land Gefahr für Leib und Leben besteht, weil zum Beispiel Krieg herrscht. Der Reisehinweis enthält lediglich Informationen zu Besonderheiten des Landes, also Einreisebestimmungen, medizinische Hinweise oder Hinweise zum Zoll.

Zuletzt waren in der Türkei in einigen Fällen Deutsche von freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen, deren Grund oder Dauer nicht nachvollziehbar war.

Durch die Blume sagt das Auswärtige Amt also, dass man sich in der Türkei auf unberechenbarem Gebiet befindet. "Völlig unbescholtene deutsche Staatsbürger" könnten von Verhaftungen betroffen sein, sagte Außenminister Gabriel am Donnerstagmorgen. Reisenden wird dazu geraten, sich im Konsulat in die Listen für Deutsche im Ausland einzutragen.