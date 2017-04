4 Tipps So klappt es mit den eigenen Tomaten

Wer auf eine besonders leckere Sorte stößt, kann diese auch selber vermehren. Dazu braucht es den Samen der Frucht. Die ist von einer gallenartigen Masse umgeben, denn der Samen soll ja nicht in der Frucht keimen. Mit dem Löffel einfach den Samen entfernen und zwei bis vier Tage in Wasser lagern. Das sollte diese gallenartige Hülle auflösen. Die Samen sinken dann zu Boden. Bevor sie verwendet werden können, müssen sie noch zwei bis drei Wochen trocknen. Gut verschlossen gelagert halten sie sich bis zu fünf Jahre. Gesät wird normalerweise zwischen Mitte Februar bis Ende März.

Tomaten brauchen vor allem Wärme. Deshalb sollte man auch niemals die Tomaten nach dem Kauf in den Kühlschrank tun. Sie reifen stätig nach und kälte verhindert diesen Prozess. Für den eigenen Anbau lässt sich zum Beispiel ein Gewächshaus mit einem Eierkarton, etwas Klarsichtfolie und Blumenerde leicht selber bauen. Den Eierkarton aufschneiden und mit der Folie wieder abdecken. Dann einen Platz an der Sonne suchen. Mit nasser Blumenerde entsteht so ein warmes und feuchtes Klima, in dem die kleinen Tomatenpflänzchen erst mal keimen können. Die werden aber schnell größer. Das bedeutet, sie brauchen mehr Platz.