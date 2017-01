Die besten Tipps Kampf gegen trockene Heizungsluft

Zimmerpflanzen sind deine Helden! Zimmerpflanzen sind deine Helden!

Wahre Wunder für eine gute Luftfeuchtigkeit bewirken Zimmerpflanzen, denn die geben Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Stelle am besten immer ein paar Zimmerpflanzen in einer Gruppe zusammen und gieße sie regelmäßig. Keine Angst: Deine Wohnung muss kein Urwald werden, ein paar Topfpflanzen helfen schon.