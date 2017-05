Am 27.5.2017 findet das MDR JUMP Depeche Mode Konzert auf der Festwiese in Leipzig statt:

Der Klassiker unter den Tipps ist "antizyklisch fahren", also praktisch dann, wenn nicht alle unterwegs sind.

... und dann steht man doch im Stau. In dem Fall ganz wichtig: eine Rettungsgasse bilden. Der auf der linken Spur Fahrende, fährt einfach so weit wie möglich nach links. Und alle anderen fahren soweit wie möglich nach rechts. So dass zwischen dem ganz Linken und allen anderen Fahrspuren eine neue Fahrspur entsteht. Damit wird sichergestellt, dass die Rettungskräfte durchkommen und der Stau schnell aufgelöst werden kann.