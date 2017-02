Karneval, Fasching und Fastnacht Tipps gegen den Karnevals-Kater

Für viele gehört Alkohol zur Faschingsfete genau so dazu, wie die schrillen Kostüme. Wer es allerdings übertreibt, wird schnell mit einem gewaltigen Kater im Bett liegen. Was hilft in so einem Fall wirklich: Aspirin, Paracetamol & Co. oder vielleicht doch lieber eines von Muttis Hausmitteln? Wir sagen es Dir!