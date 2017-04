Olle DDR Apolda In der Museumsbaracke "Olle DDR" in Apolda kann man erleben, wie es früher in der DDR zuging. Ganz besonders spannend: Dort gibt es ein Kinderzimmer, das eingerichtet ist, wie früher. Die "Olle DDR" ist also definitiv einen Besuch wert, wenn einem die Kinder nicht glauben wollen, dass es früher keinen Fernseher im Zimmer gab. Bildrechte: dpa