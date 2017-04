Flexible Konditionen Flexible Konditionen

Es gibt viele Kredite mit flexiblen Konditionen. Wenn man also zum Beipsiel ein neues Auto auf Kredit kauft und dann zufällig ein paar Wochen später im Lotto gewinnt, kann man so den Kredit gleich ganz abbezahlen. Umgekehrt bieten viele auch die Möglichkeit an, Ratenpausen einzulegen. Ein Blick in den Vertrag lohnt sich auf jeden Fall.