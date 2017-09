Wetter-Apps im Test Diese Apps lassen dich nicht im Regen stehen

Gut abgeschnitten haben auch Wetter.de und WarnWetter vom Deutschen Wetterdienst. Der Test ist trotz seiner vergleichsweise langen Testzeit nur eine Stichprobe. So liegen auch die Ergebnisse von Wetter.com und Wetter.info nah an denen der anderen vier Apps.



Weit hinten liegen im Test gerade die amerikanischen Anbieter wie AccuWeather oder The Weather Channel. Das könnte daran liegen, dass sie ihre Prognosen nicht an Mitteleuropa anpassen oder die Wettermodelle keine ausreichenden Ergebnisse außerhalb der USA liefern.