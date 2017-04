Neue Smartphone-Tarife Bye Bye Datenlimit

Jeder vierte Smartphone-Nutzer stößt im Laufe des Monats an seine Datengrenze. Die Deutsche Telekom bietet deshalb bald einen Mobilfunktarif an, der das Streamen von Musik und Videos auf dem Smartphone nicht vom Datenvolumen abzieht. Doch so ein Tarif ist nicht unproblematisch.