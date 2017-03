Tino aus Taucha: Der Körper als Werbefläche

Was wie eine Schnapsidee klingt, meint Tino Krause ernst. Der 28-Jährige hat eine sehr ungewöhnliche Geschäftsidee. Er „verkauft“ seine Haut an Firmen und lässt sich deren Logo als Tattoo stechen. Auf Nacken, Rücken, Brust und den Armen des Tauchaers können Firmen eine 3,5 mal 2,5 Zentimeter große Fläche erstehen. Das jeweilige Logo lässt sich Tino dann in Farbe stechen.

Genaue Preise für Tattoos will der Jung-Unternehmer aber nicht nennen. Er verrät aber, dass sich die Preise im mittleren vierstelligen Bereich bewegen und dass der Nacken am teuersten ist. Den sehe man ja viel öfter als die Brust oder den Rücken. Tino rechnet sich aus, dass auch diese im Preis steigen werden, wenn auch die Nachfrage steigt. Denn der Platz ist begrenzt und nach 500 Tattoos ist Schluss. Bei sehr großer Nachfrage will der Tauchauer aber weiteren Platz, zum Beispiel auf den Beinen, aufmachen.

Mutti findet es cool

Seit er an der Idee “Tattoo-Ads” arbeitet, hat Tino schon die ein oder andere ungläubige Reaktion bekommen. Doch von seinen Freunden und seiner Familie erfährt er auch viel Rückhalt. Anfänglicher Unglaube und Skepsis sind mittlerweile in Begeisterung und Unterstützung umgeschlagen. Sogar seine Mutter unterstützt ihn, sagt Tino im Interview mit MDR JUMP:

Mutti steht 100-prozentig hinter mir und sagt, ‘es ist dein Körper, musst du wissen, was du machst’. Es ist natürlich eine verrückte Idee, aber sie findet es halt auch cool.

Seit über ihn berichtet wird, gibt es auch negatives Feedback. Aber von der Kritik gerade im Internet will er sich nicht runterziehen lassen:

Das geht ins eine Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ich halte weiter an meiner Idee fest.

Bildrechte: Tattoo-Ads Für Tino ist das nicht nur eine Art, sehr besondere Tattoos zu bekommen, denn bisher wurde er noch nicht ein einziges Mal gestochen. Für ihn ist das mittlerweile auch eine ausgeklügelte Geschäftsidee. Und er betont, dass nach dem Tattoo noch nicht Schluss ist. Durch Instagram, Facebook und Co. will Tino auch nach dem Stechen im Gespräch bleiben und seine Follower erreichen - und damit potentielle Kunden für die Unternehmen, deren Werbung er auf der Haut trägt. Diese Social-Media-Komponente und damit auch eine jahrelange Bewerbung soll die Firmen dazu bringen, viel Geld für die kleinen Tattoos auszugeben.

Am 11. April surrt zum ersten Mal die Nadel

Bisher ist Tino mit der Nachfrage zufrieden. Nach ersten Medienberichten bekomme er zunehmend Anfragen und positives Feedback von Unternehmen. Die Sache komme nun ins Rollen. In einem halben Jahr will er bereits alle Flächen gefüllt haben. Alles gehe dann aber doch nicht. Das letzte Wort habe immer noch er. Was ihm nicht gefällt oder nicht zu ihm passt, wird abgelehnt.

Erste Kunden hat er schon und am 11. April surrt dann zum ersten Mal die Nadel auf seiner Haut. Bisher sind vier bis fünf Tattoos für diesen Termin geplant. Maximal sechs schafft der Tätowierer in einer Sitzung. Vier Stunden soll das erste Mal dauern, insgesamt rechnet Tino mit gut 250 Stunden: “Optisch bin ich natürlich sehr gespannt, wer wo seine Parts haben will und das wird dann natürlich eine bunte Mischung aus Schrift und Logos und ich denke, das wird auf jeden Fall richtig cool aussehen.”