Es gibt auch ganz viele verantwortungsbewusste Tätowierer, die sich auch mit Farben ausstatten, die der europäischen Tätowiermittelverordnung entsprechen. Das sind dann zumindest mit reduzierten Risiken versehene Farbgemische. Es gibt aber auch immer schwarze Schafe, die dann irgendwas aus dem Internet von irgendwo bestellen. Es gibt diesen schönen englischen Ausdruck: 'think before you ink', denk nach, bevor du dich stechen lässt.

Bildrechte: IMAGO

"Think before you ink" sollte man nicht nur in punkto Gesundheit beachten, sondern auch bei dem Motiv. Denn was ist, wenn einem sein Tattoo nicht mehr gefällt? Marcus Vogt ist Geschäftsführer von "Tattoolos" in Erfurt. Er ist darauf spezialisiert, die einst geliebten Hautbilder per Laser wieder zu entfernen. Die Klassiker, die weg sollen: "Das sind meistens Namen, Schriftzüge und das bekannte Arschgeweih."