Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Köln "Wacht am Rhein"

Um das Thema Bürgerwehren. Die Polizei meldete in den letzten Monaten eine verstärkte Nachfrage nach Waffenscheinen, auch so genannte »Bürger­wehren« wurden 2015 an vielen Orten gegründet. Nach der Silvesternacht 2015 in Köln gewann diese Entwicklung noch einmal an Dynamik.