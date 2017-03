Zufriedenheitsstudie Ostdeutsche sind keine Jammer-Ossis

Am 20. März ist der Weltglückstag. Passend dazu hat das Deutsche Instiut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Studie herausgegeben, in der steht, wie zufrieden die Deutschen sind. Das Ergebnis ist balsam für die Seele: Die Deutschen sind im Schnitt wesentlich zufriedener als noch vor ein paar Jahren. Vor allem im Osten holen die Menschen an Zufriedenheit immer weiter auf.