Paare essen gern das Gleiche Die Länge deiner Beziehung beeinflusst deinen Geschmack

Manche Pärchen bestellen im Restaurant das Gleiche oder sind sich sofort einig, was zum Mittag gekocht wird. Eine Studie der Unis in Dresden und Warschau vermutet, das könnte an der Länge der Beziehung liegen. Die Forscher haben 100 Paare zwischen 18 und 68 Jahren befragt, die unterschiedlich lange zusammen waren.

Wenn Paare noch nicht so lange zusammen sind, haben sie in der Regel noch nicht so ähnliche Essensvorlieben, haben die Forscher herausgefunden. Der Geschmack gleicht sich aber immer mehr an, je länger die Paare zusammen sind. Die Zufriedenheit der Paare, die in der Studie auch abgefragt wurde, spielt in dem Zusammenhang aber keine Rolle. Also auch Paare, die nicht zufrieden mit ihrer Beziehung waren, ähnelten sich in ihrem Geschmack.