Achtung Streusalz kann Wildtiere anlocken

Auf Warnschilder "Wildwechsel" achten

Seht ihr ein Warnschild am Straßenrand solltet ihr am besten gleich den Fuß vom Gas nehmen und langsam und konzentriert fahren. Seid bremsbereit, denn in den meisten Fällen taucht das Wild ganz nah am Auto auf der Straße auf.