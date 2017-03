Storchen-Cams in Mitteldeutschland

Zugvögel haben oft in Afrika oder anderen warmen, fernen Ländern überwintert. Nach der langen Reise zurück zu uns, machen sie es sich in ihrer Heimat erstmal gemütlich und kümmern sich um ein schönes Nest, damit der Nachwuchs kommen kann. In Hainichen, Loburg und Wasungen sind sie schon wieder gelandet. Michael vom Storchenhof Loburg hofft auf baldigen Nachwuchs: