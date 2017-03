Storchen-Cams in Mitteldeutschland

Die Zugvögel kommen jetzt aus dem Süden zurück. Nach der langen Reise, machen sie es sich in ihrer Heimat erstmal gemütlich und kümmern sich um ein schönes Nest, damit der Nachwuchs kommen kann. Auf dem Storchenhof in Loburg im Jerichower Land sind schon die ersten Störche zurückgekehrt , erzählt Michael Kaatz

Die Störche gehen ihrer Nestpflege nach, also sie bauen das Nest auf und feiern gerade Storchenhochzeit.

Ab mitte März werden in Loburg die ersten Storcheneier erwartet; sechs Wochen später schlüpft dann der Nachwuchs. Auch in Hainichen und Wasungen sind schon Störche da.

Vergangenes Jahr gab es es ja eine aufregende Liebesgeschichte in Loburg. Storch Albert wurde von seiner Mina verlassen. Im Moment ist Albert noch in Afrika, wenn er diesmal zusammen mit Mina klappern möchte, muss er sich ran halten, so Michael Kaatz: