Die größten Streitfälle gibt es bei Abzugspositionen, wie zum Beispiel bei den Werbungskosten bei Arbeitnehmern oder den Betriebsausgaben bei Selbstständigen. Weitere Streitfälle sind auch die doppelte Haushaltsführung und ein Arbeitszimmer zuhause. Bei diesen Positionen solltet ihr also besonders genau prüfen.

In der "Erläuterung zur Festsetzung" gibt das Finanzamt genau an, wenn bestimmte Kosten nicht anerkannt wurden oder warum ein anderer Wert zur Berechnung genutzt wurde. In diesem Fall kann man auch telefonisch die Gründe erfragen.