Sternschnuppen sind Überreste von ehemaligen Kometen, die vor Jahrzenten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden im inneren Sonnensystem vorbei geflogen sind und dabei haben sie kleinste Partikel aus ihrem Umfeld zurück gelassen. Und immer wenn die Erde in die Nähe so einer ehemaligen Kometenwolke kommt, gibt es verstärkt Sternschnuppen zu sehen. Und gerade im Mai durchläuft die Erde wieder so eine Gegend.