Im letzten Untersuchungszeitraum, dem Jahr 2008, gaben Paare in Ostdeutschland in jeder Altersgruppe weniger Geld für ihre Kinder aus als die Westdeutschen. So können Paare mit drei Kindern im Osten durchschnittlich nur 425 Euro pro Kind und Monat ausgeben - der deutschlandweite Tiefstwert.

In der Erhebung des Statistischen Bundesamtes sind nur die Kosten für den privaten Konsum der Kinder enthalten. Versicherung und Vorsorge sind zum Beispiel noch nicht berücksichtigt, genauso wenig wie die entgangenen Einkünfte dadurch, dass ein Elternteil vorerst zuhause bleiben muss und auch später möglicherweise nur in Teilzeit arbeiten kann. Außerdem sind die Berechnungen schon einige Jahre alt, durch die Preissteigerungen haben sich die Kosten in den letzten Jahren also sogar noch erhöht.