Beliebte Daten zum Heiraten So bekommt ihr euren Wunschtermin

Wenn ihr heiraten wollt und das zu einem ganz bestimmten Termin, dann gilt generell: Wer zu erst kommt, mahlt zu erst. Ihr solltet euch also so früh wie möglich bei eurem Standesamt erkundigen. Im Normalfall kann man sich sechs Monate vorher zu einer Trauung anmelden. Manche Standesämter wie in Dresden bieten an, seinen Termin schon bis zu einem Jahr im Voraus online zu reservieren - die eigentliche Anmeldung ist dann allerdings auch erst sechs Monate vorher möglich.