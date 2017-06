A wie Apfelschorle A wie Apfelschorle

Erfrischend, sprudelig und lecker: Die Deutschen trinken neben Kaffee und Bier am liebsten Apfelschorle. Und das ist gut so, denn Apfelsaft mit Mineralwasser zu strecken, ist gesünder als ihn pur zu trinken. Unverdünnter Apfelsaft hat in den meisten Fällen mehr Kalorien als Cola. In vielen Ländern hat sich die Apfelschorle noch nicht durchgesetzt, deshalb gebt ihr bei der Bestellung am besten auch gleich die Mischungsanleitung mit. Am anderen Ende der Welt, in Australien, hat sie dafür einen niedlichen Namen bekommen: Chrissy.