Wegschmeißen oder essen? Was das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich bedeutet

Wahrscheinlich hat jeder schon mal einen abgelaufenen Joghurt in der hintersten Ecke des Kühlschranks gefunden und sich gefragt: wegschmeißen oder essen? Was man bei einem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum tun sollte, kommt auf das Lebensmittel an.