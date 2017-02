Immer und überall: Laut einer Umfrage des Marktforschungsportals Statista greift die Hälfte der Deutschen kurz nach dem Wachwerden als erstes nach ihrem Smartphone. Ebenso die Hälfte gibt an, deswegen häufig länger als geplant wach zu bleiben. So ein Smartphone ist ja auch praktisch: Man ist immer nah am Weltgeschehen. Außerdem vereint es viele Funktionen, für die man früher verschiedene Geräte wie Fotoapparat, Telefon, Computer, Wecker usw. brauchte. Das macht es für jedermann so attraktiv, erklärt Michael Knothe vom Fachverband Medienabhänigkeit e.V.: