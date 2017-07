Psychologie Was dein Handy-Hintergrundbild über dich verrät

Das Bild von den eigenen Kindern Das Bild von den eigenen Kindern

Das sagt der Psychologe: "Es ist sehr beliebt, dass Kindermotive gewählt werden, das ist auch nicht überraschend. Was daran das Spannende ist: Warum wählt man das Kindermotiv aus und nicht das Bild seines Partners? Das heißt in vielen Fällen, wenn nur die Kinder drauf sind, kann man davon ausgehen, dass sich eine gewisse Distanz in der Partnerschaft entwickelt hat und nicht mehr der Partner das Wichtigste im Leben ist."