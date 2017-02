Kurt Cobain hätte dieser Tage seinen 50. Geburtstag feiern können, wenn er nicht vor über 20 Jahren den Freitod gewählt hätte. So bleiben unsterbliche Songs, Tagebücher und ein ganzer Hausstand von ihm zurück. Echte Fans können sehr viel Geld ausgeben, um an ein paar Dinge aus seinem Privatbesitz zu kommen.

Ganze 22.000 Euro nahm ein Fan in die Hand, um einen Satin-BH von Madonna zu ersteigern. Immerhin, das Modell ist ein echter Gaultier, also durchaus teure Mode.



Auch aus dem Nachlass des King of Pop kamen ein paar Fashion-Items unter den Hammer. Zum Beispiel ein Handschuh, den er getragen hat, als er das allererste Mal seinen legendären Moonwalk hinlegte. Auch den ein oder anderen Griff in den Schritt wird der Handschuh mitgemacht haben. 283.500 Euro war der Handschuh einem Sammler wert.