Wohin es gehen soll hat natürlich einen enormen Einfluss darauf, wie viel Geld der Winterspaß kostet. In Mitteldeutschland gibt es eine ganze Reihe von Skigebieten, die alle relativ schneesicher sind und wesentlich günstiger, als die Alpen. Zwar sind die Pisten in Mitteldeutschland nicht unbedingt was für sportliche Fahrer, dafür gelten sie als sehr familienfreundlich. Auch die Skigebiete in Polen und Tschechien sind preiswert. Teilweise sind Skipässe dort schon für 15 Euro am Tag zu haben.