Vor 17 Jahren wussten sie es schon: Donald Trump wird Präsident. In der Folge "Barts Blick in die Zukunft" aus dem Jahr 2000 (in Deutschland lief sie 2001) stellt sich Bart die Zukunft seiner Familie vor. Lisa, die Schlaue der Familie, wird Präsidentin. Ihr Vorgänger ist Donald Trump. In der Serie hat er das Land in den wirtschaftlichen Ruin getrieben.