1. Deutscher im All wird 80 Happy Birthday, Sigmund Jähn!

In der kleinen Vogtlandgemeinde Rautenkranz zwischen Klingenthal und Eibenstock gelegen, hätten es sich die rund 1000 Einwohner wohl nicht träumen lassen, dass ausgerechnet Jemand aus ihrer Mitte nach den Sternen greift: Sigmund Jähn, geboren am 13. Februar 1937, war nicht nur der erste Deutsche im All, sondern auch der erste und einzige Promi aus dem schönen Örtchen Morgenröthe-Rautenkranz.

Am 26. August 1978 verließ Jähn die Erde: Zusammen mit dem Sowjetoberst Waleri Bykowski startete der NVA-Offizier mit der Rakete "Sojus 31" ins All, die einen Tag später an die Orbitalstation "Saljut 6" ankoppelte. Dort führte Jähn zahlreiche wissenschaftliche Experimente durch. Am Meisten habe ihn der Blick auf die in leuchtendes Blau gehüllte Erde, die Polarlichter und die Erfahrung der Schwerelosigkeit beeindruckt, erzählte Sigmund Jähn später.