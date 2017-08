Insektenfleisch: Schweizer Supermärkte verkaufen bald Burger mit Mehlwürmern

Die Burger kommen vom Züricher Startup Essento und bestehen vor allem aus Mehlwürmern. Das sind die proteinreichen Larven des Mehlkäfers. Zusätzlich enthalten die Burger noch Reis, Karotten, Sellerie, Lauch und eine Prise Chili. Im Angebot der zweitgrößten Schweizer Supermarktkette Coop finden Käufer ab Montag auch die „Insecto Balls“. Die erinnern an Hackbällchen und bestehen aus Mehlwürmern, Kichererbsen, Zwiebeln und Knoblauch.

In der Schweiz dürfen ausgewählte Insekten als Nahrungsmittel verkauft werden. Allerdings gelten dafür strenge Auflagen: Die Aufzucht der Tiere muss über vier Generationen von den Behörden für Lebensmittelsicherheit kontrolliert werden. Derzeit wird in dem Land noch kein Insektenfleisch produziert. Die Insekten werden daher unter strengen Auflagen importiert.

Die Welternährungsorganisation FAO preist essbare Insekten seit Jahren als gute Proteinquelle an. Auch in Deutschland wird daran geforscht, etwa im Institut für Lebensmittelforschung in Quakenbrück. Der Forscher Dr.-Ing. Kemal Aganovic sagte MDR JUMP: