111 Zuckertüten hat Elke Parpart gemeinsam mit ihrem Mann dieses Jahr schon gepackt. In ihrem "Kinderladen" in Apolda bieten sie diesen Service kostenlos an. Wichtig für eine richtige Zuckertüte: "Groß muss sie sein - zumindest bei uns in der Region", erklärt Elke Parpart:

Bei uns ist das ein Event. In den alten Bundesländern wird der Schulanfang nicht so zelebriert, da sind die Tüten nur 70 cm groß. Bei uns ist die Zuckertüte eben 85 cm und dann kommt noch etwas oben drauf, zum Beispiel eine Puppe oder ein Bagger und dann sind die rund einen Meter groß.

Manchmal ist sie dann fast größer als die Abc-Schützen. Einen wirklichen Trend kann sie allerdings nicht erkennen. "Eine Zuckertüte ist eben eine Zuckertüte", nur die angesagten Kinderfiguren wechseln. Dieses Jahr sind vor allem die Minions und Elsa von Disneys Eiskönigin angesagt.

Tipps zum Zuckertüte packen

"Was ganz wichtig ist, ist die Stabilität", erklärt Elke Parpart. Deswegen sollte sie immer unten fest gepackt sein. Alles, was oben drauf kommt, darf nicht hin und her schlenkern. Sie empfiehlt: "Am besten steckt man einen Stab in die Tüte, der gibt Halt. Außerdem kann man am Ende das Kuscheltier festbinden."

Was dann in die Zuckertüte reinkommt, ist durchaus individuell: "Die Eltern wissen da schon genau, was ihrem Kind gefällt", so Parpart. Am Ende darf natürlich eins nicht fehlen: Die Süßigkeiten.