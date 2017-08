Giganten aus Sand Die Formel für die perfekte Sandskulptur

In Jena arbeiten eine Woche lang drei Künstler aus drei verschiedenen Ländern an ihren Sandskulpturen. Dafür zaubern sie aus 50 Tonnen Sand wahre Kunstwerke.

Neben Sand ist Wasser die wichtigste Zutat, denn das verfestigt den Sand und macht ihn stabil. So können Skulpturen sogar bis zu zwei Monate halten. Es gibt auch eine mathematische Formel, um die perfekte Sand-Wasser-Mischung zu finden: WM = 0,125 x SM. WM steht in der Gleichung für die benötigte Wassermenge und SM für die ideale Sandmenge. Die beste Mischung ergibt sich demnach aus einem Teil Wasser und acht Teilen Sand, so verbinden sich die einzelnen Sandkörner am besten und halten die Burg zusammen.