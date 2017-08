Die Idee von IPGarten funktioniert ähnlich wie das beliebte Computerspiel "FarmVille": Man hat sein eigenes Stück Garten, um das man sich kümmern muss. Gießen, düngen, ernten - alles per Mausklick. Doch anders als beim Computerspiel bekommt man die Ernte am Ende wirklich geliefert und kann das Gemüse aus dem eigenen Garten verzehren.

Automatisierte Felder

"Die Idee hatte mein Kollege Martin", erzählt Philipp Wodara von IPGarten, "er hatte ein Grundstück in Warnau und war erstaunt wie gut dort die Ernte ausfällt. Er hatte allerdings das Problem, sich aus Berlin nicht jeden Tag um seine Pflanzen kümmern zu können." So entstand die Idee von IP Garten. Der Nutzer kann seinen Garten rund um die Uhr per Kameras beobachten, Sensoren geben ihm Details zum Boden, Wasser und Temperatur. Via Mausklick kann jeder Nutzer entscheiden, was gepflanzt werden, wann gegossen und ob gedüngt werden soll.

Das Gemüse wächst in Sachsen-Anhalt

Die Gärten, in denen alles wächst und gedeiht, sind in Sachsen-Anhalt und werden von IPGärtnern vor Ort betreut. 16 Quadratmeter stehen jedem Nutzer zur Verfügung. 395 Euro zahlt er pro Jahr und hat Saatgut, Ernte, Wasser, Bodenvorbereitung und andere grundsätzliche Leistungen inklusive. Bestimmte Dinge wie einen "Autopiloten", wenn man im Urlaub ist, Dünger, Vogelscheuche oder Dienstleistungen wie "Unkraut jäten" kann jeder Nutzer individuell hinzubuchen. Die Ernte wird an zwei Stellen in Berlin gebracht, wo sie sich jeder Nutzer abholen kann - eine Lieferung nach Hause kostet extra.

Das Start-up kommt so gut an, dass sich IPGarten vergrößern will:

Wir haben auch das große Glück, dass wir durch das "Landaufschwung-Projekt" in Sachsen-Anhalt gefördert werden und gerade auf der Suche nach Kleinbauern sind.