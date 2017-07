Die Royals in Deutschland Was du garantiert noch nicht über die Queen, Prinz William und Co. wusstest

Ab heute sind Prince William, Herzogin Kate und ihre Kinder in Deutschland. Zum Urlaubsprogramm gehört ein Mittagessen mit Angela Merkel in Berlin, Rudern in Heidelberg und ein Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg. Wie verrückt das Leben der Royal wirklich ist, zeigen wir euch in unserer Klickstrecke.