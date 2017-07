Reichenbach im Vogtland ist eigentlich eine idyllisch Stadt. Die Stadt hat aber mit typischen ostdeutschen Problemen zu kämpfen. In der Innenstadt stehen viele Geschäfte leer. In der Zenkergasse, in der Innenstadt von Reichenbach sind es ganze 17 Läden. Das sind 80 Prozent Leerstand, erklärt Fleischermeister Ralf Schaller.