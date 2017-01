Rotkäppchen Sekt

Bildrechte: Volker Queck, MDR Die Sektkellerei von Rotkäppchen liegt wunderschön in den Weinbergen bei Freyburg im Saale-Unstrut-Tal. Dort wird der Sekt aus verschiedenen Sektgrundweinen hergestellt. Doch die Trauben dafür stammen nicht nur aus der Umgebung. Da Rotkäppchen Sekt in ganz Deutschland sehr beliebt ist, werden viel mehr Trauben benötigt, als in der Region zu finden sind. Grundweine aus ganz Europa werden dazu eingekauft. Sie kommen aus Spanien, Frankreich und Italien.

Sangerhäuser Käsecreme

Die Käsecreme lebt weiter, obwohl das Käsewerk 2008 geschlossen wurde. Jetzt wird sie in Holland produziert. 1906 wurde das Käsewerk im Sangerhausen gegründet und hatte zu DDR-Zeiten 180 Mitarbeiter.

Mühlhäuser Pflaumenmus

Bis heute wird das beliebte Pflaumenmus im thüringischen Mühlhausen produziert. Die Mühlhäuser Konfitüren kommen jedoch aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen, dort werden sie aber nach dem thüringischen Originalrezept gekocht.

Born Senf

Besonders der mittelscharfe Senf kommt gut an. In Thüringen, dem Bundesland des Grillens, wird er produziert. Ursprünglich stammt der Senf aus Erfurt, inzwischen wird er aber in Bad Langensalza hergestellt. Früher wurde die Senfsaat aus Tschechien oder Kanada importiert, mittlerweile kommt sie nur noch aus der Region.

Sachsenobst

Apfelsaft aus der Region gibt es von Sachsenobst. Auf den Obstplantage zwischen Grimma, Döbeln und Oschatz reift das Obst, bevor es zu einem fruchtigen Saft verarbeitet wird. Falls die Ernte der eigenen Felder nicht reicht, kommen auch Äpfel aus dem Umkreis von 20 Kilometern zum Einsatz.

Sachsenmilch

Bildrechte: IMAGO Der Sitz von Sachsenmilch ist in Leppersdorf zwischen Dresden und Bautzen. Doch nicht alles wird dort hergestellt: Laut dem Unternehmen muss die Frischmilch wegen technischer Möglichkeiten in Bayern abgefüllt werden. Danach kommt das Produkt wieder in seine sächsische Heimat zurück und wird von dort verschickt. Woher die Milch genau kommt, erkennt ihr an der Deklarationsnummer. Die steht auf dem Etikett. ST 216 bedeutet zum Beispiel, dass die Milch von Krüger aus Stendal kommt.

Zetti Knusperflocken

Bildrechte: Volker Queck, MDR Gegründet wurde die Vorgänger-Firma von Zetti 1821 in Leipzig, nach ein paar Umzügen werden die Knusperflocken nun in Zeitz hergestellt - ein durch und durch ostdeutsches Produkt also. Mal abgesehen von der Schokolade, die natürlich nicht in Sachsen-Anhalt angebaut wird.