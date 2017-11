Das Büro ist im 29. Stockwerk und die Raucher in dem japanischen Unternehmen brauchten mindestens 10 Minuten, um nach unten zu fahren, ihre Zigarette zu rauchen und wieder an ihrem Arbeitsplatz zu sitzen. Statt die Raucher die Zeit nacharbeiten zu lassen, belohnt das Unternehmen alle Nichtraucher: Rund sechs Urlaubstage mehr gibt es.

Das Konzept ist laut dem Unternehmen ein Erfolg, seit der Einführung im September seien schon vier Raucher zu Nichtrauchern geworden. Thomas Kinschewski, Rechtsanwalt aus Dresden, ist ein vergleichbarer Fall in Deutschland nicht bekannt und er hat Zweifel, dass es hingenommen werden würde:

In Deutschland gibt es das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das verbietet unter anderem Arbeitgebern Arbeitnehmer zu diskriminieren aus sachfremden Motiven. Also wenn das mal jemand probieren sollte, sage ich 100-Prozentig eine Klage voraus.

Kein Recht auf Raucherpause

Ein Recht auf Raucherpause und Raucherräume gibt es in Deutschland nicht. Viele Arbeitgeber dulden es jedoch, wenn ihre Mitarbeiter zum Rauchen vor die Tür gehen. Der Arbeitgeber dürfte zwar Raucherpausen komplett untersagen, viele scheuen sich jedoch davor, da es den Betriebsfrieden erheblich stören würde. Manche Arbeitgeber verlangen von den Rauchern allerdings, dass sie sich mit der Stechuhr Ein- und wieder Auspiepen und so die Raucherpause nacharbeiten müssen. "Rauchzeit ist Arbeitszeit", erklärt Kinschewski, "und wenn ein Arbeitgeber anordnet sich während der Arbeitszeit auszustechen, ist das völlig in Ordnung und gerecht gegenüber den Nichtrauchern, die während der Zeit ja auch weiter arbeiten."

Schaden durch Raucher

Der finanzielle Schaden, den Unternehmen durch ausgedehnte Raucherpausen ihrer Mitarbeiter bekommen, ist nicht zu unterschätzen.

Eine Raucherpause dauert. Nach einer Studie der Universität Hamburg entstehen rund 28 Milliarden Euro Schaden pro Jahr der Volkswirtschaft - nur durch die Raucherpausen. Thomas Kinschewski, Rechtsanwalt aus Dresden