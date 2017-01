Quiz: Autofahren im Winter Bist du Profi oder Fahranfänger?

Sobald der erste Schnee kommt und die Straßen glatt werden, kommt es leider immer wieder zu Auffahrunfällen. Bei vielen Autofahrern herrscht oft auch Unsicherheit darüber, was ihre Rechte und Pflichten in der Winterzeit sind. Bist du noch unsicher oder ein echter Schneemann am Steuer? Finde es heraus in unserem Quiz und teste dein Wissen!